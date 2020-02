Serata storica al Mapei Stadium per Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco ha segnato al Sassuolo la rete numero 100 della sua carriera con la Roma in tutte le competizioni. Il nuovo capitano romanista è il settimo nella storia del club a raggiungere questo prestigioso traguardo. Ecco gli altri bomber arrivati in tripla cifra con la maglia giallorossa