Lazio, Acerbi out per il Bologna: Milinkovic e Immobile non preoccupano. Le news

Contro il Genoa è arrivata un'altra vittoria importante, 20° risultato utile consecutivo per una Lazio che continua a volare e a sognare, a -1 dalla capolista Juventus. E il prossimo weekend sarà importantissimo in chiave scudetto, con la squadra biancoceleste impegnata in casa con il Bologna e i bianconeri a giocarsi lo scontro diretto contro l'Inter allo Stadium. Simone Inzaghi guarda anche all'infermeria e alle condizioni di alcuni dei suoi uomini più importanti in vista della gara di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Ciro Immobile ha iniziato questa settimana con la febbre mentre Milinkovic-Savic ha un affaticamento muscolare: entrambi i calciatori, però, non preoccupano e saranno regolarmente disponibili per la sfida con il Bologna. Confermata, invece, la contrattura al polpaccio sinistro per Francesco Acerbi, il difensore non giocherà la prossima partita dopo aver saltato già l'ultima gara contro il Genoa.