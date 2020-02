24/25

1) CIRO IMMOBILE (Lazio): 27 gol nelle prime 25 giornate (25 giocate) nella stagione in corso



Immobile eguaglia così un record che durava da ben sessantuno anni. 27 gol in 25 giornate, tutte giocate (solo una partendo dalla panchina). Come lui Angelillo, che però riuscì a realizzare i suoi 27 centri in 24 match disputati.