E Higuain decide. Argentino, argentino e… argentino. Instituto, Racing de Avellaneda e River Plate. O molto più semplicemente Inter-Juventus. E non suona certo come una stranezza il fatto che il primo marcatore straniero della storia dei derby d'Italia fu un argentino: "Mumo" Orsi il 21 giugno 1931. Saranno ancora loro a deciderlo? Intanto ecco un ripasso dello speciale "mappamondo" del derby d'Italia.



La statistica comprende tutte le partite di Serie A a girone unico, dunque dalla stagione 1929-30 in poi

