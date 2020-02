Il segreto di uno spogliatoio? L'unione tra i calciatori, ma anche l'apporto di chi lavora a stretto contatto con loro. In particolar modo i magazzinieri, spesso anche confidenti e custodi dei segreti di una squadra. A Napoli, dal 1977, c'è Tommaso Starace, l'uomo che entra in campo con la moka e con il caffè, tanto per intenderci. Uno che ha vissuto gli anni di Maradona, quelli del fallimento e della Serie C e, successivamente, quelli di Lavezzi, Cavani e Higuain. E ancora oggi è un punto di riferimento nello spogliatoio, come dimostra l'emozionante post pubblicato da Dries Mertens per il suo compleanno: "Tanti auguri a una persona SPECIALE non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni fa ad oggi. Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò fatto anche il record di gol del Napoli ma tu ne hai scritto la storia! Buon compleanno Tommy".