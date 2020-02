Cagliari-Roma, Fonseca: "Sarebbe stato meglio rinviare tutte le gare"

L’allenatore della Roma ha presentato la sfida col Cagliari in conferenza stampa: "Sono ottimista per il quarto posto, la squadra ci crede". Sulle gare rinviate: "Mi fido delle decisioni delle autorità, ma sarebbe stato meglio rinviare tutte le partite e non solo alcune"

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, la Roma si prepara al prossimo impegno di campionato, in casa del Cagliari. Paulo Fonseca ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "La squadra si è allenata bene, è motivata e in fiducia. Veretout è stanco e ha un piccolo problema al piede, Perotti è ancora debole. Giocherà Kalinic. Pellegrini sta recuperando molto bene dall'infortunio, Diawara migliora giorno dopo giorno e presto potremmo averlo a disposizione per giocare, forse già dalla prossima settimana. Pastore purtroppo ha un problema cronico che stiamo cercando di recuperare, ma è migliorato molto". Proseguirà alla Sardegna Arena la rincorsa al quarto posto al momento occupato dall'Atalanta: "Sono ottimista, abbiamo le possibilità e sicuramente i nerazzurri perderanno qualche punto. Noi dobbiamo fare sicuramente meglio, ma ci crediamo e dobbiamo continuare a lavorare per questo obiettivo".

Il problema dei rinvii

Per limitare la diffusione del coronavirus, la Lega Serie A ha disposto il rinvio di alcune partite. "Le autorità stanno prendendo le migliori decisioni in questo momento difficile, io mi fido di quanto stanno facendo. A mio avviso, per non avere problemi di regolarità sportiva, se non si gioca una gara era meglio non far disputare anche le altre. Se si gioca una, si giocano tutte, a porte aperte o chiuse" ha concluso l'allenatore della Roma.