LA STELLA. Qualcuno storcerà il naso dopo il recente addio al Milan, tuttavia il suo ritorno in Spagna lo rende uno degli uomini da monitorare. Prestito fino a giugno 2021 in biancorosso per Suso, 26enne esterno offensivo dal mancino educatissimo. In passato accostato proprio alla Roma alla quale non ha mai segnato nei 7 incroci in Serie A, l’ex rossonero è una delle frecce più appuntite di Lopetegui tra le quali c’è un altro giocatore avvistato a Milanello: parliamo di Ocampos, già in doppia cifra di gol in stagione. Arretrando il baricentro convince piuttosto la coppia di difensori centrali, Diego Carlos e Koundé (pagato 25 milioni di euro al Bordeaux)