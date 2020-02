Calendario Serie A, le partite e gli orari della 26^ giornata

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è la partita di cartello, ma la 26^ giornata di Serie A sarà tutta da vivere. Prenderà il via sabato 29 febbraio alle 15 con l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Bologna e metterà in palio punti sempre più importanti per corsa scudetto, qualificazioni alle coppe e lotta salvezza. Al sabato sera c’è Napoli-Torino, mentre sono sei le sfide in calendario domenica. Apre il Milan, che alle 12:30 ospita il Genoa, chiude il big match tra Juve e Inter allo Stadium. A chiudere il turno di campionato sarà il posticipo del lunedì sera tra Sampdoria e Verona.

Il programma della 26^ giornata di Serie A

Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio ore 15:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo Matteo Petrucci e Massimo Ugolini.

Udinese-Fiorentina, sabato 28 febbraio ore 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Carolina Morace. A bordocampo Marina Presello.

Napoli-Torino, sabato 29 febbraio ore 20.45: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Milan-Genoa, domenica 1 marzo ore 12:30: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Lecce-Atalanta, domenica 1 marzo ore 15:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Stefano Pellegrini. A bordocampo Vincenzo Modugno.

Sassuolo-Brescia, domenica 1 marzo ore 15:00 su Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera con il commento tecnico di Renato Zaccarelli. A bordocampo Marco Nosotti.

Parma-Spal, domenica 1 marzo ore 15:00: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Cagliari-Roma, domenica 1 marzo ore 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo Veronica Baldaccini e Paolo Assogna.

Juventus-Inter, domenica 1 marzo ore 20.45 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo Alessandro Alciato, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà.

Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo ore 20:45 Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi con commento tecnico di Stefano Pellegrini. A bordocampo Vanessa Leonardi e Massimo Nebuloni.