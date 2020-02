Coronavirus, rinvio Juve-Inter: la posizione del club bianconero

La sfida scudetto prevista per domenica sera a porte chiuse è stata rinviata al 13 maggio. La Juventus prende atto della decisione ribadendo la posizione espressa negli scorsi giorni: "Priorità sia la tutela della salute pubblica"

Il Coronavirus ferma cinque partite in programma questo weekend a porte chiuse, tra cui la sfida scudetto Juventus-Inter. Secondo quanto riportato dall'Ansa il club bianconero prende atto della decisione di spostare la sfida scudetto al 13 maggio a poche ore dall'allenamento di rifinitura e non aggiunge considerazioni ricordando le parole pronunciate nei giorni scorsi da Andrea Agnelli. In un'intervista a Radio 24, il presidente del club bianconero aveva sottolineato che qualunque decisione fosse

presa, a cominciare dalla partita a porte chiuse, "è importante che sia a tutela della salute pubblica, in questo momento la priorità"