La squadra di Simone Inzaghi è prima in classifica dopo la vittoria sul Bologna. E lo sarà almeno per una settimana visto il rinvio di Juventus-Inter. Non era mai capitato in un girone di ritorno da quasi vent'anni. Record di gol e dei singoli: tutti i numeri della squadra di Inzaghi

L'ultimo ko è difficile da ricordare: risale a fine settembre, ed è stato a San Siro contro l'Inter. Proprio la squadra di Conte che, ora, vede i biancocelesti addirittura a +8 in classifica, anche se con due partite in più rispetto ai nerazzurri fermati già due volte dall'emergenza Coronavirus. Stessa sorte anche per la Juve, che potenzialmente è ancora prima ma che si è vista scavalcare dalla squadra di Inzaghi: 60 punti a 62. Il derby d'Italia dello Stadium è slittato al 13 maggio, e questo per la Lazio ha una conseguenza diretta: Immobile&Co guarderanno tutti dall'alto della classifica non solo (potenzialmente) per una notte, ma per una settimana. Il merito va all'ennesima vittoria, quella contro il Bologna dell'ex Mihajlovic, omaggiato da tutto l'Olimpico. La quarta consecutiva e la numero diciassette nelle ultime ventuno partite: una striscia già da record nella storia del club. E non solo: sei delle precedenti sette squadre con una serie così lunga all’interno di un singolo campionato hanno poi vinto lo scudetto. C'è solo un'unica eccezione…

Come nel 2000?

La risposta farà sicuramente sorridere i tifosi biancocelesti, visto che si tratta dei rivali della Roma targata Spalletti nella stagione 2009-10, imbattuta addirittura per 24 match (18 le vittorie) ma poi solo seconda alle spalle dell'Inter da triplete di Mourinho. Negli altri casi è stato scudetto, la parola mai nominata dalle parti di Formello fino a poco tempo fa, ma ora nella mente un po' di tutti. "Vedo la stessa atmosfera della squadra del 2000" - ha detto, per esempio, proprio Simone Inzaghi, che ha infatti riportato la Lazio al primo posto del campionato durante il girone di ritorno (anche se con la Juve potenzialmente davanti) come non accadeva proprio dalla stagione 1999-00, quella del trionfo tricolore con Inzaghi in campo (19 i suoi gol quell'anno) e Sven-Göran Eriksson in panchina.