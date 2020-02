Probabili formazioni di Lazio-Bologna

La sfida che apre la giornata di campionato potrebbe cambiare la testa della classifica. All'Olimpico la Lazio sa che con un successo andrebbe a scavalcare la Juve almeno fino a domenica sera (quando i bianconeri affronteranno l'Inter). La notizia più confortante, per Simone Inzaghi, riguarda il recupero di Immobile e Milinkovic-Savic che nei giorni scorsi avevano affrontato piccoli problemi fisici (nel caso del bomber un'influenza, smaltita). Il Bologna però rappresenta un ostacolo arduo da superare: la squadra di Mihajlovic, reduce dall'1-1 acciuffato nei minuti di recupero contro l'Udinese, ha già dimostrato di saper vincere all'Olimpico, battendo la Roma 3-2 lo scorso 7 febbraio.

Lazio, Acerbi out. Ciro recuperato

Febbre smaltita per Ciro. Immobile col Bologna sarà regolarmente in campo nel weekend che potrebbe proiettare in testa alla classifica la Lazio. Tra soliti ballottaggi, dubbi e qualche defezione, l'XI di Inzaghi dovrebbe vedere davanti a Strakosha una difesa a tre composta da Patric, Luiz Felipe e Radu. L'assenza che spicca è quella di Acerbi: la piccola lesione al polpaccio consiglia prudenza. A centrocampo ci sarà Milinkovic che nel giorno del suo compleanno è tornato ad allenarsi facendo lui un regalo a Inzaghi. Lazzari e Jony opereranno sulle corsie esterne. Leiva e Luis Alberto sono due certezze. I ballottaggi riguardano Patric in difesa (l'alternativa è Vavro) e la solita staffetta Caicedo-Correa.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Bologna, Soriano c'è. Ballottaggio Palacio-Barrow

Nell'ultimo turno di campionato i rossoblù hanno acciuffato un punto sul fotofinish: il gol di Palacio ha evitato quello che sarebbe stato un duro ko interno, contro l'Udinese che nel primo tempo si era portata in vantaggio con Okaka. Se pensiamo che nella giornata precedente il Bologna - sempre al Dall'Ara - aveva rimediato un ko per 3-0 dal Genoa, vien da dire che la squadra emiliana stia attraversando un periodo poco brillante. Trovare la Lazio all'Olimpico diventa quindi una prova d'esame per capire realmente se la macchina sia scarica. Squalificato Mbaye, i terzini saranno Tomiyasu e Denswil, con Bani e Danilo centrali. Poli e Schouten faranno da diga mentre alle spalle della punta vedremo Orsolini, Soriano e Sansone. Terminale offensivo che risponderà al nome di Palacio o a quello di Barrow, entrambi in grande forma.

BOLOGNA (4-2-3-1) Probabile formazione: Skorupsky; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.