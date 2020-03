Cagliari-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari

L'incrocio valido per la 26^ giornata di Serie A si gioca alle 18 di domenica 1 marzo alla Sardegna Arena. Tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

In un turno di campionato a metà, con il rinvio di cinque gare al 13 maggio, quello tra Cagliari e Roma è un incrocio dalla posta molto alta in palio. La squadra di Rolando Maran insegue una vittoria che manca da nove partite mentre quella di Paulo Fonseca arriva dal superamento dei sedicesimi di Europa League con il pareggio sul campo del Gent e punta al quarto posto occupato dall'Atalanta, oggi distante tre punti ma con i bergamaschi che devono recuperare un turno di campionato. I precedenti tra le due squadre in campionato sono 39 e il bilancio è in perfetto equilibrio: 14 vittorie rossoblù, 14 affermazioni giallorosse e 11 pareggi. Memorabile l'ultimo incrocio, risalente a dicembre 2018: al doppio vantaggio della Roma con le reti di Cristante e Kolarov il Cagliari rispose grazie al centro di Ionita all'84' e al pareggio di Sau al 95'.

Dove vedere Cagliari-Roma

La gara tra Cagliari e Roma, valida per la 26^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 marzo alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo ci saranno Veronica Baldaccini e Paolo Assogna.