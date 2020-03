Con il successo sul Torino sono nove i successi del club azzurro in 15 partite della gestione Gattuso. Nelle precedenti 21 gare stagionali le vittorie con Carlo Ancelotti in panchina erano state otto. E giovedì c'è l'Inter al San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato, sesto successo nelle ultime otto gare ufficiali considerando anche Coppa Italia e Champions League. I primi due mesi del 2020 per il Napoli sono stati contraddistinti da un trend positivo, per un percorso che ha permesso a Gennaro Gattuso di superare Carlo Ancelotti in una speciale classifica: in due mesi e mezzo sulla panchina azzurra, infatti, l'allenatore calabrese ha vinto nove partite, una in più del suo predecessore e maestro ai tempi del Milan nelle prime 21 partite stagionali.

Gattuso forza 9: ora c'è l'Inter in Coppa Italia

Il 2-1 sul Torino, firmato da Manolas e Di Lorenzo, ha portato Insigne e soci temporaneamente in sesta posizione con 39 punti e permette di tornare a respirare l'aria d'Europa. Dal suo arrivo sulla panchina del Napoli Gattuso ha trovato la vittoria in nove occasioni su 15 gare ufficiali: un filotto avviato il 22 dicembre con un 2-1 sul campo del Sassuolo e passato nel 2020 per i successi su Perugia, Lazio e Inter in Coppa Italia e contro Juventus, Sampdoria, Cagliari, Brescia e Torino in campionato. "Dobbiamo dare continuità, poi si tireranno le somme. Ora siamo vivi e belli" è la ricetta data dallo stesso Gattuso dopo la vittoria sul Torino a Sky Sport, con un occhio attento a una difesa sempre più attenta: "È la cosa che mi sta dando più soddisfazione - le parole dell'allenatore a fine partita - mi piace come marca l'attacco avversario, come ci aiuta negli ultimi 40 metri. Il nostro obiettivo è sempre quello di uscire dalla prima pressione avversaria e di giocare a campo aperto. Qualche infarto ai nostri tifosi lo facciamo prendere ma ci piace". Ora la testa è all'Inter, attesa giovedì al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Alla sfida contro i nerazzurri Gattuso ci arriva con un piccolo ma significativo sorpasso in tasca.