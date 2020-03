Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Sarà una domenica di campionato sicuramente atipica per la Serie A, che in gran parte non scenderà in campo per la 26^ giornata. Il Coronavirus ha infatti fermato cinque partite in programma questo weekend a porte chiuse, tra cui soprattutto la sfida scudetto Juventus-Inter: verrano tutte recuperate il 13 maggio, di conseguenza slitterà di una settimana la finale di Coppa Italia, che si giocherà il 20 maggio. Nel comunicato della Lega di Serie A viene spiegato che la decisione è stata presa considerando "il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica". Oltre al big match dello Stadium, non si giocheranno Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina (in programma sabato). Dopo i due anticipi del sabato (ovvero Lazio-Bologna e Napoli-Torino) a giocare saranno Lecce e Atalanta (di scena al Via del Mare alle ore 15) e Cagliari-Roma, in campo alle 18. A chiudere il programma lunedì saranno Sampdoria-Verona.

Il programma della domenica

Lecce-Atalanta, domenica 1 marzo ore 15:00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Stefano Pellegrini. A bordocampo Vincenzo Modugno.

Cagliari-Roma, domenica 1 marzo ore 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo Veronica Baldaccini e Paolo Assogna.