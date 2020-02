Partite rinviate in Serie A, cosa succede al fantacalcio? Il regolamento di Superscudetto

L’allarme coronavirus ferma ancora la Serie A. Dopo le decisioni dello scorso weekend, cinque partite della 26^ giornata di campionato, inizialmente previste a porte chiuse, sono state rinviate al 13 maggio: si tratta di Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina che si giocheranno il 13 maggio. non si disputeranno per decisione del Governo. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega Serie A.

Cosa dice il regolamento di Superscudetto

Il regolamento del nostro fantacalcio è chiaro: "Se una o più partite vengono sospese, rinviate o anticipate ad una data che impedisca il normale svolgimento di una giornata, ai fini del calcolo della fantagiornata di Superscudetto, tutti i calciatori di movimento coinvolti in tali gare riceveranno un voto di ufficio pari a 6 mentre i portieri riceveranno un voto di ufficio pari a 5. In generale, l’Organizzazione del fantasy game valuterà caso per caso le eventuali partite impattate e comunicherà in bacheca se verranno utilizzati i voti di ufficio o i regolari voti dell’Organizzazione".