BRESCIA - La 22^ giornata segna un nuovo cambio in panchina, il terzo stagionale, per il club del presidente Cellino. L'undicesimo allenatore esonerato in questa Serie A è Eugenio Corini, che era già stato allontanato dopo l'11° turno di campionato, prima di tornare in panchina tre giornate più tardi. Per l'allenatore fatale la sconfitta contro il Bologna: nelle 8 gare dirette dopo il suo ritorno Corini ha conquistato 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte