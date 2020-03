Ciro Immobile ha festeggiato lo scorso 20 febbraio il suo 30° compleanno, chiudendo così il suo bottino da Under 30 con 125 gol in Serie A. Un risultato che gli ha permesso di raggiungere due ex grandi centravanti nella classifica dei migliori bomber del nostro campionato sotto i 30 anni. Chi ha fatto meglio e dove può arrivare l'attaccante biancoceleste considerando la media da over 30 dei suoi predecessori?