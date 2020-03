Giorgio Chiellini si allena ancora a parte ma sarà a disposizione per l'Inter, però De Ligt è favorito per una maglia da titolare al fianco di Bonucci. Khedira e Douglas Costa lavorano regolarmente con il gruppo

Dopo il rinvio della gara di Coppa Italia contro il Milan, la Juventus torna a pensare al campo e all'importante sfida contro l'Inter. Maurizio Sarri monitora con attenzione le condizioni di Giorgio Chiellini, che ha lavorato ancora una volta a parte. Il difensore rientrato il 16 febbraio contro il Brescia dopo uno stop di 6 mesi a causa della rottura del crociato e con soli 56 minuti nelle gambe dal suo ritorno, in questo periodo si alterna tra lavoro in gruppo e personalizzato perché come è naturale che sia è ancora in ritardo di condizione. Il capitano bianconero, inoltre, ha avuto un leggero affaticamento che non preoccupa ma intima prudenza a Maurizio Sarri. Per questo motivo, contro l'Inter, è favorito De Ligt per una maglia da titolare al fianco di Bonucci. Chiellini però non è da considerare infortunato, sarà a disposizione di Maurizio Sarri e già nella giornata di venerdì potrebbe riaggregarsi al gruppo. Ma, considerando il lungo periodo di stop, questo alternarsi tra lavoro differenziato e allenamenti con la squadra e il recente affaticamento, il difensore potrebbe restar fuori dall'undici titolare anche in vista dei futuri impegni.

Khedira e Douglas Costa in gruppo

Per il resto la squadra continua regolarmente a lavorare. Maurizio Sarri, da qualche giorno, ha nuovamente a disposizione Sami Khedira e Douglas Costa. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, l'allenatore aveva parlato di loro: “Stano meglio e stanno crescendo, se li vedremo in campo sarà per uno spezzone di gara". I due sono rientrati in gruppo e stanno lavorando regolarmente con il resto della squadra.