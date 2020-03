Rinviata a data da destinarsi Juventus-Milan, decisione legata all’emergenza Coronavirus purtroppo d’attualità in Italia. È quanto emerso martedì in merito alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, scelta comunicata dopo un incontro in prefettura tra il prefetto Palomba, il Questore, la Sindaca Appendino e i rappresentanti del club bianconero. E pertanto in mattinata, ciò che doveva essere la rifinitura prima della partita, è diventata una intensa sessione d’allenamento alla Continassa per la squadra di Maurizio Sarri. Massima concentrazione per giocatori e staff che, in attesa di conoscere le novità sul calendario, hanno partecipato alla sessione: fase di riscaldamento, lavoro col pallone e una partitella a campo aperto per i bianconeri che hanno ritrovato un protagonista d'eccezione.

CR7 c'è: si allena regolarmente

Volato in Portogallo per assistere la mamma Dolores Aveiro, ricoverata all'ospedale di Madeira dopo aver accusato un malore, Cristiano Ronaldo aveva condiviso un messaggio in serata attraverso i social: "Grazie per i messaggi di supporto. Mia mamma è stabile e ancora ricoverata. Un ringraziamento anche ai medici che stanno vegliando su di lei. Gentilmente chiediamo un po' di privacy in questo momento". Secondo l’emittente portoghese TV1, infatti, la 65enne si troverebbe nel reparto di terapia intensiva, cosciente e in condizioni stabili. Evidentemente tranquillizzato dai medici e dalle condizioni della madre, CR7 è tornato a Torino e ha partecipato regolarmente alla seduta d'allenamento odierna. Sicuramente un’ottima notizia per la Juventus e i suoi tifosi.