Juventus-Inter, Dybala sa come fare gol nel derby d'Italia

Paulo Dybala sa come si fa gol all'Inter. È successo in Coppa Italia nel 2016, è successo un girone e una settimana fa. A San Siro fece gol ad Handanovic in una delle partite più belle della Juve di Maurizio Sarri. Un girone dopo, tocca allo Stadium vuoto ospitare il derby d'Italia. E Dybala - insieme alla Juve - ci arriva dopo 11 giorni consecutivi senza partite. Praticamente lo spazio di una sosta delle nazionali senza le nazionali. Un giorno solo di riposo per i bianconeri che Dybala, a proposito di nazionali, ha trascorso a Udine insieme a Rodrigo De Paul. Più di un compagno di nazionale per lui. Dall'Asado in Friuli allo Stadium vuoto e al faccia faccia con l'altro argentino e amico Lautaro Martinez..



Un anno fa di questi tempi le schermaglie di mercato tra Paratici e Marotta spingevano Icardi (altro argentino) a Torino e Paulo a Milano, quest'estate invece sembrava essere già un giocatore da Premier League. E invece Paulo Dybala si è ripreso la Juventus e domenica può dimostrare di essere l'argentino più forte della Serie A.



Mostrare di nuovo la Dybala Mask in un momento difficile e in cui le mascherine servono purtroppo ad altro. Ma mai come in questo caso, è la Juve che deve gettare la maschera e mostrare a cosa sono serviti questi 11 giorni di allenamenti. Con Chiellini che è tornato a lavorare con il gruppo giusto in tempo ma soprattutto un Paulo Dybala pronto a scendere in campo e a fare gol. Perché sa bene come si fa.