Milan, Kjaer: "Sto dando il massimo, possiamo migliorare"

Qual è il bilancio del tuo primo periodo al Milan?

"Ho un buon rapporto con il mister e stiamo cercando di migliorare come squadra. Abbiamo fatto diversi punti e siamo lì, stiamo lavorando tanto e dal punto di vista personale sto dando il massimo per aiutare la squadra e per questa maglia".

Qual è il tuo rapporto con l'allenatore?

"Posso dire solo cose buone su Pioli. Mi ha sempre dato fiducia e una grande responsabilità. Al di fuori del calcio è una brava persona e questa è una delle cose più importanti".

Cosa ne pensi delle partite a porte chiuse?

"Non c'è niente di positivo nelle partite senza tifosi. Sarà stranissimo giocare senza nessuno, con tutto lo stadio vuoto. Per noi è una bella occasione per vedere la nostra forza dal punto di vista mentale".

Che partita sarà domenica contro il Genoa?

"Sarà una partita difficile perchè loro devono salvarsi. Ci conoscono molto bene e non sarà facile contro una squadra compatta che giocherà molto in contropiede. Ma dobbiamo vincere, non ci sono dubbi e non c'è alternativa".