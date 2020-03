Probabili formazioni di Milan-Genoa

Nel Milan non ci sarà Donnarumma: sarà esordio per Begovic dal primo minuto, poi tutto confermato per Pioli. Due ballottaggi per Nicola, uno in difesa e l’altro è in attacco: chi affiancherà Sanabria?

Milan, Begovic titolare

Una sola grande novità per il Milan, verso la sfida col Genoa. Non ci sarà infatti Gianluigi Donnarumma, che si era infortunato nell’ultima sfida giocata dai rossoneri contro la Fiorentina. Al suo posto ci sarà Begovic, all’esordio dal primo minuto in campionato, dopo lo spezzone giocato al Franchi. Davanti a lui la linea a quattro composta da Conti ed Hernandez sugli esterni, Kjaer e Romagnoli al centro. A centrocampo Castillejo e Rebic agiranno sulle corsie, in mezzo ci saranno Kessié e Bennacer. Calhanoglu come di consueto si posizionerà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Genoa, dubbio in attacco

Solito 3-5-2 per Davide Nicola, con un paio di ballottaggi. Il primo riguarda Ankersen, che si gioca la maglia da titolare con Romero: nel caso avesse la meglio l’argentino sarebbe lui a retrocedere nella linea a tre. Il secondo invece è relativo all’attacco, dove l’allenatore dovrà scegliere il partner di Sanabria. Pinamonti è favorito al momento, ma ci sono anche Pandev e Iago Falque in lizza per quel posto.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti.