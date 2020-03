10/15 ©LaPresse

INTER-CAGLIARI 1-1 (26 gennaio 2020). Terzo pareggio di fila in campionato, un punto dalle stesse dinamiche delle gare precedenti. Come accaduto contro Atalanta e Lecce a portarsi in vantaggio sono i nerazzurri con Lautaro, marcatore al 29’. Eppure è un ex come Nainggolan a beffare i nerazzurri nella ripresa, secondo tempo dove nel finale arriva anche l'espulsione di Lautaro per eccesso di nervi