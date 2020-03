Sassuolo-Brescia, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il Sassuolo a caccia di un successo per lasciarsi definitivamente alla spalle il ko con il Parma dell’ultimo turno di campionato, il Brescia per provare ad abbandonare l’ultimo posto in classifica rilanciandosi nella corsa salvezza. Tre punti importanti quelli in palio al Mapei Stadium nella gara (fischio d’inizio alle ore 18.30 di lunedì 9 marzo) che completerà la 26^ giornata di campionato. Il Sassuolo arriva al match da 13esimo in classifica con 29 punti (in 24 gare), mentre il Brescia è ultimo con 16 punti.

Dove vedere Sassuolo-Brescia

La partita fra Sassuolo e Brescia, valida per la 26^ giornata di campionato, si giocherà lunedì 9 marzo 2020 a partire dalle 18.30. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca dell’incontro è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico diRenato Zaccarelli; a bordocampo Marco Nosotti.