I due giocatori sudamericani protagonisti in una simpatica sfida: il Teqball è molto diffuso in Brasile e Argentina. Si gioca su un tavolo da ping pong curvato, utilizzando un pallone da calcio. Chi ha vinto? Dybala, come "spoilerato" su Instagram dal suo compagno di squadra

La Juventus prosegue gli allenamenti dopo la vittoria per 2-0 nell'ultimo turno di campionato sull'Inter e con vista sulla sfida di Champions League contro il Lione in calendario martedì 17 marzo per il ritorno degli ottavi di finale. Alla Continassa non sono passate inosservate le magie di Dybala e Douglas Costa. Come raccontato sui canali social del club bianconero, l'argentino e il brasiliano si sono sfidati a fine allenamento in una partita di teqball, divertente sport che unisce il calcio al ping-pong e che è molto diffuso in Sudamerica. Considerato un’evoluzione diretta del calcio tennis, il teqball si gioca su un tavolo speciale, lungo 3 metri e largo 1.7, dotato di una specifica curvatura, con un pallone da calcio.

Dopo la staffetta contro l'Inter, quando all'ora di gioco Douglas Costa aveva lasciato il posto a Dybala (autore poi del gol del 2-0), i due compagni di squadra hanno dato vita a una sfida spettacolare. Il numero 10 e il numero 11 della rosa di Sarri si sono esibiti con colpi di testa, palleggi e tuffi acrobatici: tante magie, altrettanta classe. Chi ha vinto? A spoilerarlo è proprio Douglas Costa, che risponde alla domanda posta sul canale Instagram dalla società ai suoi tifosi taggando Paulo Dybala. Una vittoria in famiglia, con tanta Joya.