Il fuoriclasse portoghese, ancora in patria per stare vicino alla madre, non ha preso parte all'allenamento diretto da Sarri in vista della partita di ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione di martedì 17. Higuain si è allenato a parte, mentre Bentancur si è fermato per un problema muscolare

La Juve si allena, CR7 no. A una settimana dalla gara di Champions League contro il Lione (per ora prevista all’Allianz Stadium martedì 17 marzo a porte chiuse) la Juventus continua a lavorare al JTC della Continassa. Ma senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese è rimasto sull’isola di Madeira, per la seconda giornata di permesso ed è in attesa degli sviluppi che riguardano l’emergenza sanitaria del coronavirus in corso. CR7 è rientrato a Funchal per stare vicino alla madre, colpita da un ictus la settimana scorsa, insieme a tutta la sua famiglia. Ma il Portoghese non è l’unico che non si è allenato. Anche Gonzalo Higuain ha lavorato a parte (già ieri non aveva preso parte all’allenamento in gruppo) per una leggera contrattura al retto femorale. Stop in allenamento invece per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista ha interrotto la corsa per un affaticamento alla coscia sinistra e la sua condizione si valuterà nei prossimi giorni. Domani Juve di nuovo in campo nella tarda mattinata, e per tutti gli aggiornamenti collegamenti live dalla Continassa dalle ore 12 su Sky Sport 24.