Cristiano Ronaldo dà la mano ai tifosi immaginari. Prova a strappare un sorriso a tutti il campione portoghese prima di Juve-Inter, partita a porte chiuse a causa dell'emregenza coronavirus. In una settimana complicata anche per motivi personali, CR7 ha fatto finta di "dare il cinque" ai tifosi che però non c'erano lungo il tragitto che dal pullman bianconero conduce all'interno dell'Allianz Stadium, dove di solito c'è molto pubblico ad attendere la squadra di Sarri. Inquadrato dalle telecamere, Ronaldo ha così sdrammatizzato una serata particolare, salutando virtualmente i suoi fan, consapevole che al momento dare la mano è uno dei gesti da evitare per contrastare la diffusione del Covid-19.