Auto-isolamento? Dybala si dà alla cucina. VIDEO

Prima la smentita ufficiale da parte della Juventus, poi le immagini su Instagram che mostrano un Paulo Dybala in grande forma. Nonostante il periodo di isolamento domiciliare a cui sono sottoposti tutti i calciatori bianconeri in seguito alla positività al Coronavirus di Daniele Rugani, l'attaccante argentino ha mostrato in un post tutto il proprio talento in cucina. Insieme alla fidanzata, Oriana Sabatini, il numero 10 bianconero è intento a preparare e infornare un prodotto tipico della sua terra: delle empanadas argentine. Dybala sta bene e dopo aver dimostrato tutte le proprie qualità in campo contro l'Inter, oggi ha messo in mostra quelle davanti ai fornelli. Immediati i commenti di amici e non solo. Come il Papu Gomez che ha chiesto di inviargliene una dozzina: "Non essere cattivo".