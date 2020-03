C’è anche Francesco Totti - e non poteva essere altrimenti visto la sua ben nota propensione alla beneficienza - tra i personaggi del mondo dello sport che si stanno schierando in prima persona per aiutare i vari ospedali italiani che stanno fronteggiando, non senza difficoltà, l’emergenza coronavirus. Come tutti quanti i medici stanno dicendo in questi giorni il problema principale rimane quello della ricettività e della disponibilità dei macchinari per monitorare i pazienti e per aiutarli a respirare, nei casi più gravi. Proprio per questo, attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram, la leggenda della Roma ha voluto condividere la sua iniziativa, intrapresa insieme a una delle aziende per la quale fa da testimonial: "Ragazzi, sono giorni difficili per l'Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anch'io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme".