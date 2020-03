Juventus, campagna di raccolta fondi per aiutare gli ospedali piemontesi

La società bianconera dona 300.000 euro a sostegno della Regione Piemonte e lancia la campagna #DistantiMaUniti, in favore delle strutture sanitarie e del personale medico in lotta contro il Coronavirus

L'emergenza Coronavirus ha sconvolto tutta l'Italia e per quanto possibile ognuno sta cercando di dare il proprio contributo in aiuto delle strutture sanitarie. E' il caso anche della Juventus, che attraverso il proprio sito ufficiale, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l'acquisto di dispositivi medici e il supporto al personale medico, impegnato in questa dura battaglia. La società bianconera, insieme ai calciatori, ha donato così 300.000 euro lanciando la campagna #DistantiMaUniti con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i tifosi a fare la propria parte a favore dell'iniziativa. Sul portale gofund.com, sarà possibile accedere ed effettuare una donazione minima di 5 euro. Un'altra, bella iniziativa del mondo del calcio, che si è fermato ma sta dimostrando in queste ore il suo grande cuore.