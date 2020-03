Nei giorni in cui l’indicazione è di stare a casa per contenere il contagio da coronavirus, sono tantissime le dirette Instagram tra calciatori, cantanti, vip. Un modo per ingannare il tempo e rivedere amici, anche se a distanza. Anche Dries Mertens e Salvatore Esposito (‘Genny Savastano’ nella serie Sky, Gomorra) hanno voluto condividere con i propri follower alcuni momenti del loro isolamento domiciliare. E, per Salvatore Esposito di scoprire il nuovo look dell’attaccante del Napoli, sua squadra del cuore: “Ma come, io mi sono tolto i baffetti e tu te li sei fatti come me? Sì tropp’ bell’!”. Con Mertens che ha replicato alla battuta: “Ti piace? A Napoli mi hanno detto che se non ce li hai non va bene”.

Spazio poi alla palestra dal terrazzo di casa di Mertens: “Un bel panorama? Si sta bene, ho fatto la mia palestra”. E alla curiosità dell’attore: “Sento che si parla di ripresa del campionato, ma per voi non sarebbe come ricominciare un'altra stagione dall'inizio? Senza l'allenamento solito, per voi sarà molto più difficile, no?", ha chiesto. E Mertens: “Non so, non dico niente. Sennò mi arriva un’altra multa”, con sorriso.