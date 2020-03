Ha preso un aereo direzione Argentina dall’aeroporto di Caselle dopo essere risultato negativo al test del coronavirus e aver ottenuto l’ok della Juventus per la partenza. Gonzalo Higuain ha lasciato Torino per andare a trovare la madre malata. Dunque stop all’isolamento domiciliare per il fuoriclasse argentino, che come tutta la Juve era in casa dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani. Un diktat imposto a oltre 100 dipendenti del club, compreso il presidente, Andrea Agnelli. È di due giorni fa la notizia del secondo positivo in casa bianconera, il centrocampista Blaise Matuidi. Il Pipita è partito per il Sudamerica con un jet privato.