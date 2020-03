Non si gioca in Italia, campionato fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. Come vincere la nostalgia da pallone? Ci stanno pensando sui social le squadre di Serie A e B attraverso reti bellissime: ecco la #CalcioGoalChain, sfida lanciata dalla Roma con un'unica regola. Si pubblica un gol segnato contro una squadra italiana, che risponde postando una prodezza realizzata contro un altro club. Vietato taggare due volte la stessa avversaria, lo spettacolo è assicurato

