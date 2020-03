La Juventus rimborserà, dal 26 marzo, l'importo dei biglietti della partita contro l'Inter dello scorso 8 marzo che si è giocata all'Allianz Stadium a porte chiuse e che ha visto il successo per 2-0 della squadra allenata da Maurizio Sarri. A comunicarlo è proprio la società bianconera con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus F.C. vs F.C. Internazionale Milano, disputatasi in data 8 marzo a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità". Il comunicato poi specifica: "Tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus vs Inter acquistati tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate: in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese".