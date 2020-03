Coronavirus, Dybala e il messaggio su Instagram: "Stiamo bene". Le news

"Stiamo bene". Lo dice con un largo sorriso, mentre fa il segno dell’ok: così Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha comunicato a tutti di essere in buona salute. L’argentino, negli scorsi giorni, era risultato positivo al tampone per il coronavirus, insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. Fortunatamente, però, il contagio non ha comportato alcun problema di salute nei due, come ha confermato lo stesso Dybala con questo messaggio affidato ai social. La Sabatini, intervenuta in una trasmissione radiofonica argentina - l'emittente è La 100 - ha spiegato che si sottoporanno a un nuovo tampone il 31 marzo.

Juve, tre i positivi al Covid-19

Sono tre in totale i calciatori positivi al coronavirus. Si tratta di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. La Juventus ha eseguito i tamponi su tutti i membri della squadra, ma non sono risultati altri contagiati.