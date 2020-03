Esercizio fisico, la cura stabilita dai dottori ma soprattutto l’amore della famiglia al suo fianco: è questa la terapia che sta seguendo la signora Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, per accelerare il percorso di riabilitazione e lasciarsi definitivamente alle spalle l'ictus che l’ha colpita lo scorso 3 marzo. "Vi scrivo solo per augurarvi un buon fine settimana e per dirvi che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare. Motivazione, ispirazione e tanta volontà non mi mancano!", il messaggio postato su Instagram dalla signora Dolores Aveiro – dimessa nei giorni scorsi dall’ospedale Dr. Nélio Mendonça di Funchal – che ha postato una foto che la ritrae insieme al figlio Cristiano Ronaldo e al resto della famiglia nella villa di Madeira, dove il fuoriclasse della Juventus sta trascorrendo la sua quarantena.