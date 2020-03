Un simbolo del calcio inglese, uno dei migliori talenti prodotti da quello italiano: Gianfranco Zola ha incantato con le sue giocate. Insieme a Paolo Di Canio e ospite di Casa Sky Sport, ha affrontato diversi temi. A cominciare dagli ultimi due anni di carriera, che lo hanno visto indossare la maglia del Cagliari : "Sono riuscito a rientrare in Sardegna all'ultimo momento, ho preferito stare vicino ai miei affetti. Giocare nel Cagliari è stata una delle esperienze più belle che abbia fatto perché la volevo fortemente da molti anni e quando è successo non ero sicuro che poi potesse essere l'esperienza che avrei voluto che fosse. Volevo arrivare a Cagliari in un periodo della mia carriera in cui avrei potuto dare un contributo importante, ci sono arrivato a 36 anni e quindi non ero sicuro. Fortunatamente le cose andarono molto bene perché eravamo un gruppo fantastico e fu un'esperienza straordinaria".

Fenomeni in campo

Nonostante una carriera così lunga, che ha toccato due campionati diversi, Zola non ha avuto esitazioni nell’individuare i migliori giocatori con cui e contro cui abbia giocato: "I compagni più forti sono stati Maradona e Careca, erano di un livello incredibile, straordinario. Diego aveva qualcosa che non aveva nessuno in quel periodo, era inavvicinabile. Tra gli avversari più forti direi Ronaldo il Fenomeno, penso che sia quello che gli si è avvicinato di più in quel periodo: quando era in giornata non ce n'era per nessuno. Apparteneva ad un'altra categoria. Ma ci sarebbero ancora giocatori come Maldini, Baggio, Baresi. In quegli anni c'erano tanti calciatori di altissimo livello. Però ho potuto apprezzare Maradona nel quotidiano, faceva la differenza per i suoi compagni, anche con carisma e personalità, e gli avversari quando dovevano giocare contro il suo Napoli al San Paolo partivano sotto 1-0".

Consigli per gli acquisti

Gli appassionati da casa gli hanno chiesto i giocatori più indicati per il Napoli e per la Juventus. "Il livello della Premier League è molto alto, anche come contratti. Penso sia difficile che un calciatore di primo livello inglese venga in Italia, e chi arriva fa la differenza, come Lukaku. Se ne dovessi consigliare uno al Napoli direi Wijnaldum, ha qualità tecniche e fisiche e farebbe comodo secondo me. In questo momento quasi tutti i giocatori vogliono giocare in Inghilterra, è ritenuto il campionato più forte d'Europa a livello tecnico ed economico, è diventato un punto d'arrivo come negli anni Novanta e Duemila lo era nel campionato italiano. Il giocatore della Premier che potrebbe essere pronto per la Juve invece è De Bruyne, si va sul sicuro" ha proseguito.