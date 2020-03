3/9 ©Getty

Come si legge dal sito dell'Ambasciata d'Italia a Lisbona, "Dalla mezzanotte del 18 marzo e fino al 2 aprile incluso, vige in Portogallo lo Stato di Emergenza. È consentito uscire di casa per acquistare servizi, per recarsi in ospedale, per il trasporto di persone che hanno problemi di mobilità, per recarsi in banca (le banche resteranno aperte), per brevi periodi di attività sportiva all’aperto di una sola persona o due al massimo, ma non per attività di gruppo"

La Juventus si taglia gli stipendi