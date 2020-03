L'ex attaccante brasiliano, intervenuto in diretta a Casa Sky Sport, ha parlato degli anni di Napoli: "In azzurro per Maradona, giocare con lui era il mio sogno. Il Milan voleva prendermi, ma non ci andai per un patto con Diego". I giocatori proposti al suo ex club: "Kaka e Deco ma nessuno mi credette". E sul tridente con l'argentino e Bruno Giordano: "Ce la saremmo giocata anche con Neymar-Suarez-Messi" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ad ottobre farà 60 anni: "Ma una buona mezz'ora potrei giocarla anche ora". Scherza sull'età Careca, che sta vivendo l'emergenza coronavirus in Brasile: "Sono ormai diversi giorni che sto in casa con figli e nipoti - racconta in diretta con Casa Sky Sport - si alzano presto e vanno a letto tardi. Io faccio un po' di palestra e gioco con loro. E poi faccio Kung Fu. Siamo tutti tristi per questo virus che speriamo possa andarsene presto in modo da tornare il prima possibile a giocare a calcio, che è quello che amiamo". Era il 1987 quando il Napoli versò 4 miliardi di lire al San Paolo per portarlo in Italia. Non c'erano solo gli azzurri su di lui, ma anche altre squadre, fra cui il Torino: "Però io volevo giocare con Maradona, era il mio sogno - ha spiegato l'ex attaccante brasiliano - ho aspettato fino alla fine pur di andare a Napoli, poi mi sono innamorato della città e dei tifosi". Il calcio è sempre fra le sue passioni ovviamente. Tanti i brasiliani che ha consigliato al calcio europeo: "Parlai di Kakà quando giocava al San Paolo, così come di Deco. Consigliai Fred a Leonardo, allora dirigente al Milan. Ma non sono mai stato ascoltato, per questo preferisco stare zitto", scherza.