Tra ricordi delle ultime stagioni e un'eredità pesante in vista del futuro, Lorenzo Pellegrini si racconta tramite i canali social della Roma. Una lunga intervista nella quale il numero 7 giallorosso ha risposto a diverse domande, a partire da quale sia stata la partita più bella di queste sue prime tre stagioni con la maglia della Roma: "Potrei dire la rimonta con il Barcellona, ma personalmente la gara che mi ha dato i brividi è stata la semifinale con il Liverpool. L'arrivo allo stadio è stato incredibile, con centinaia di persone ad accogliere il nostro pullman, nonostante il 5-2 dell'andata. Abbiamo impiegato 15 minuti per percorrere gli ultimi 500 metri, non avrei mai pensato di vivere una cosa simile". E a chi lo paragona a Francesco Totti, Pellegrini risponde così: "Io non sarò mai come lui, è una leggenda, un campione, un punto di riferimento. Ovviamente sentire dire queste cose mi fa molto piacere, ma Francesco è Francesco e non ne nascerà un altro come lui. Io sono Lorenzo, non saprei dire a chi somiglio, cerco solo di fare del mio meglio per il bene della Roma".