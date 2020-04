Un siparietto social tra ex compagni di squadra. L'ex difensore posta una foto con lui e Maradona in panchina: "Documento clamoroso. Tranquilli, eravamo solo stanchi". Il Pibe de Oro risponde con ironia: "Io penso che la panchina fosse il tuo posto". Insieme hanno vinto due scudetti, una Coppa Uefa, una Supercoppa e una Coppa Italia

Non sono più compagni di squadra da 29 anni ma l'intesa resta quella di un tempo. Lo confermano sui social Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona. In giorni complicati per tutti a causa dell'emergenza coronavirus, la permanenza in casa è l'occasione per ricordare momenti del passato. L'ex difensore di Napoli e Juventus lo ha fatto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto d'epoca in cui è seduto in panchina accanto al Pibe de Oro, Baiano e Cimmaruta ai tempi del Napoli. Con una puntualizzazione ironica: "Documento clamoroso. Io e Maradona in panchina. Tranquilli, eravamo solo stanchi". La risposta di Maradona tra i commenti non si è fatta attendere: "Ciro, io, Baianito e 'Francescoli' Cimmaruta - le parole del campione argentino - ma io penso che la panchina fosse il tuo posto in campo".

Ironia Ferrara: "Dovevo giocare io per farti vincere"

Uno scambio di battute, che conferma il solido rapporto di amicizia tra i due, maturato nei sette anni trascorsi insieme a Napoli dal 1984 al 1991, e ha raccolto diversi commenti celebri. Da Marco Borriello, che ha risposto alla foto con un cuore azzurro, a Marcio Amoroso ("Craqueeeeee" scrive l'ex attaccante brasiliano) fino alle risate di Max Brigante, lo scatto non è passato inosservato. Con tanto di battuta di Ferrara a chiudere il siparietto: "Hai ragione capitano, poi hai capito che dovevo scendere in campo per farti vincere due scudetti, una Coppa Uefa, una Supercoppa e una Coppa Italia". Maradona e Ferrara, uniti dal calcio e dall'ironia.