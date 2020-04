Il mondo giallorosso in prima fila per aiutare le persone più in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus. Sono tante le iniziative promosse dalla Roma in questi giorni così difficili per tutto il popolo italiano: dalle donazioni in favore dell’Ospedale Spallanzani, al kit contente beni di prima necessità e mascherine consegnato agli abbonati over 75, fino all’ultima – in ordine temporale – iniziativa in favore degli abbonati over 60 che potranno rivolgersi al call center della società nel caso in avranno bisogno di aiuto nel reperire generi alimentari o farmacologici. Gesti che trovano il pieno consenso anche di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, infatti, con un messaggio (accompagnato da un video) su Instagram ha celebrato l’impegno del suo club nella lotta al Covid-19: "Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto".