Dopo la positività al Covid-19 (così come il padre Paolo), il giovane attaccante rossonero tranquillizza tutti sulle sue condizioni: "Sto bene, non ho più i sintomi del virus". Poi sull'esordio in A: "L'emozione più grande. Il Milan per me è una famiglia e alla pressione sono sempre stato abituato. Idolo? Ronaldinho"

