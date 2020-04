7/17

6 - ❄ ⛄ ⚫🔵 = Aron Winter



Le sue emoticon ricordano l'inverno, "winter" in inglese. Ma i tifosi lo leggeranno anche come "W Inter"... La Coppa UEFA vinta a Parigi è stato il momento più alto della sua carriera in nerazzurro: in tre stagioni, il centrocampista olandese ha collezionato 119 presenze e tre gol.