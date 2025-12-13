Coppa Intercontinentale, il Flamengo batte il Pyramids 2-0: sfiderà il Psg in finale
Il Flamengo batte 2-0 il Pyramids (squadra egiziana) aggiundicandosi il Challenger Cup. Ancora una volta in gol Danilo, autore della rete del raddoppio. Il 17 dicembre alle 18, i brasiliani sfideranno il Psg per la Coppa Intercontinentale
- In Qatar è stato il giorno della sfida valida per il Challenger Cup tra Flamengo e Pyramids (i campioni d'Africa). In palio un posto nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Psg.
- La partita si sblocca subito: al 24', infatti, il Flamengo passa in vantaggio grazie a Leo Pereira, che la mette dentro colpendo di testa su cross da calcio di punizione battuto da sinistra.
- Nella ripresa, c'è tempo anche per il raddoppio dei campioni di Copa Libertadores. A segnare è Danilo. L'ex Juventus, che aveva già fatto gol in finale di Libertadores contro il Palmeiras, colpisce di testa e, sfruttando l'errore del portiere del Pyramids, mette dentro la rete del 2-0 che chiude la partita.
- Proprio così. Con la vittoria contro il Pyramids, sarà il Flamengo a sfidare il Psg (vincitore della Champions League 2025) a Doha il prossimo 17 dicembre alle ore 18 per la Coppa Intercontinentale. I brasiliani andranno a caccia del triplete, avendo già vinto la Copa Libertadores e il campionato.
IL PERCORSO DEL FLAMENGO NELLA COPPA INTERCONTINENTALE
- Il Flamengo se la vedrà dunque contro il Psg al termine di un percorso netto. I brasiliani hanno infatti battuto lo scorso 10 dicembre i messicani del Cruz Azul (campioni Concacaf) nel Derby delle Americhe per 2-1. Da qui, la qualificazione al Challenger Cup, dove è arrivato il successo per 2-0 contro gli egiziani del Pyramids