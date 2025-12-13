 Coppa Intercontinentale, il Flamengo batte il Pyramids 2-0: sfiderà il Psg in finale | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa Intercontinentale, il Flamengo batte il Pyramids 2-0: sfiderà il Psg in finale

in qatar fotogallery
10 foto

Il Flamengo batte 2-0 il Pyramids (squadra egiziana) aggiundicandosi il Challenger Cup. Ancora una volta in gol Danilo, autore della rete del raddoppio. Il 17 dicembre alle 18, i brasiliani sfideranno il Psg per la Coppa Intercontinentale

FLAMENGO, QUANTI EX SERIE A

Calcio: altre fotogallery

La classifica della Serie A

Serie A

L'Atalanta torna a vincere in campionato e batte per 2-1 il Cagliari grazie alla doppietta di...

20 foto

Il Flamengo batte il Pyramids 2-0: sfiderà il Psg

in qatar

Il Flamengo batte 2-0 il Pyramids (squadra egiziana) aggiundicandosi il Challenger Cup....

10 foto

Monza cade a Venezia, il Cesena rimonta il Mantova

Serie B

Dopo la vittoria del Palermo sulla Samp nell'anticipo della 16^ giornata di B, il Venezia batte...

22 foto

Premier League, la classifica 2025/2026

Premier League

Dopo le prime partite della 16^ giornata di Premier, Chelsea e Liverpool risalgono in classifica...

20 foto

Thuram cambia look: il nuovo taglio di capelli

inter

Nuovo look per Marcus Thuram. L'attaccante francese si è presentato in questi giorni ad Appiano...

6 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza