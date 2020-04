È stato un sabato per cuori forti, per cuori giallorossi, ma non solo. Perché Francesco Totti ha saputo far emozionare tutta la tifoseria italiana con le sue giocate e i suoi gol. Ha vestito la maglia della Roma per 28 anni e in esclusiva a Sky Sport24 ha ribadito che, anche se fuori da Trigoria, il suo cuore sarà sempre romanista. Poi, sul suo profilo Instagram, ha condiviso alcuni dei video del 'Totty Day' di Sky Sport Uno, con i momenti più belli e le partite memorabili della sua carriera. Con il club della sua città e con la Nazionale, star dell'History Remix Speciale Totti e 2006 Campioni Rewind Italia-Australia, la partita che più lo ha visto protagonista al Mondiale di Germania. Una giornata davvero "Magica" e, casomai, "grazie" a lui per quello che ha regalato al calcio e a tutti gli appassionati di questo sport.