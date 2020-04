Nonostante il periodo di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, gli allenamenti per il mondo dello sport proseguono. E se le restrizioni imposte dai vari Governi nazionali impediscono le sedute in gruppo, nulla vieta di mantenersi in esercizio a casa tramite sessioni individuali. Proprio quello che sta facendo, tra gli altri, anche Cristiano Ronaldo che dalla sua casa a Madeira ha lanciato su Instagram la "Living Room Cup". Dopo gli allenamenti insieme a Georgina e il taglio di capelli "fai da te" effettuato dalla stessa fidanzata, è arrivata questa nuova iniziativa social da parte del campione portoghese. Una simpatica sfida a tutto il mondo dello sport che consiste nel fare il maggior numero di addominali in 45 secondi. Immediata la reazione di alcuni protagonisti del mondo sportivo che hanno accettato l'invito di CR7. Dal compagno di squadra Blaise Matuidi, che si trova ancora in isolamento dopo la positività al Covid-19, a Marco Belinelli, Filippo Tortu e Rossella Fiamingo. Una competizione che unisce, che fa sentire tutto il mondo dello sport più vicino, in attesa di tornare davvero a lottare per qualche importante trofeo. Non resta altro da fare che attendere e scoprire chi sarà il vincitore della "Living Room Cup".