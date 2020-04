Ibra verso l'addio al Milan, futuro incerto per Bernardeschi. Il Napoli lavora per l'attacco e segue Ricci dell'Empoli, mentre l'Inter punta su Eriksen per il futuro. Le risposte di Gianluca Di Marzio sul calciomercato a #CasaSkySport. E dal 6 aprile ritorna L'Originale su Sky Sport 24

Il campionato è fermo a causa del coronavirus, si attende di capire quando si potrà riprendere ma, con l'estate che si avvicina, si inizia a pensare anche al calciomercato. Nel consueto appuntamento con Casa Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto alle tante domande arrivate dai telespettatori. In molti sono curiosi di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, arrivato a gennaio per provare a risollevare le sorti del Milan. Lo svedese ha abituato a sorprese nel corso della sua carriera, ma in questo momento i segnali non sono positivi ed è a difficile che il rapporto tra l'attaccante classe 1981 e i rossoneri possa andare avanti anche nella prossima stagione.

Juventus-Bernardeschi: futuro in dubbio

Un acquisto per il futuro lo ha già fatto la Juventus, che ha preso Kulusevski dall'Atalanta. L'arrivo del classe 2000 potrebbe togliere ulteriormente spazio a Federico Bernardeschi, che già ha giocato poco in questa stagione. Tra l'altro il fantasista classe 1994 era stato già coinvolto in alcune trattative di mercato, come quella per Paquetà con il Milan e per Rakitic con il Barcellona. Nel corso della prossima sessione, Federico Bernardeschi potrebbe dunque diventare uno dei pezzi più interessanti.

Da Milik a Mertens: l'attacco del Napoli

Un attaccante che potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione è Arkadiusz Milik, in scadenza nel 2021 con il Napoli. Nonostante abbia già preso Petagna a gennaio, il club azzurro è ancora intenzionato a intervenire per rinforzare l'attacco con una prima punta. Sono tanti i calciatori che piacciono, da Jovic del Real Madrid ad Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Giuntoli, come sempre, lavora su più tavoli, valuta più calciatori. Al di là della questione Milik, bisognerà anche vedere se arriverà la firma di Dries Mertens sul rinnovo del contratto. C'era stato un riavvicinamento del belga dopo un incontro con il presidente De Laurentiis, prima della sospensione si era vicini all'accordo ma ci sono tanti club, come ad esempio l'Inter, che stanno provando a inserirsi per prenderlo a parametro zero. Il Napoli, tra le altre cose, dovrà quindi anche dare l'accelerata definitiva alla trattativa per il rinnovo di Mertens.

Gli azzurri su Ricci dell'Empoli

In questo momento di sosta forzata le società hanno il tempo per visionare calciatori e studiare anche le prossime mosse di mercato, quello che sta facendo il Napoli con Samuele Ricci. Gli azzurri seguono da vicino il classe 2001 dell'Empoli, giovane di prospettiva che ha giocato 21 partite nel campionato di Serie B. De Laurentiis aveva già contattato Corsi per dirsi pronto a fare un'offerta importante per il talentuoso centrocampista. Quello tra Empoli e Napoli è sempre stato un asse molto caldo, probabile che anche Samuele Ricci possa fare questo tipo di percorso.