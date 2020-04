L'amministratore delegato del Sassuolo è intervenuto a Sky per parlare della situazione del calcio italiano davanti all'emergenza Coronavirus: "Ai club mancano introiti e sono in grande difficoltà. Ci auguriamo di poter finire il campionato". Poi sul taglio stipendi: "Giusti ma non basterà. Dovremo cambiare tutti mentalità" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Consapevole che la questione sanitaria resta di primaria importanza, il calcio lavora per ripartire. I confronti sono costanti, a partire dal tema principale, ovvero se e quando sarà possibile riprendere i vari campionati: "La volontà di molte società è quella di portare a termine questa stagione, credo sia la cosa più giusta e me lo auguro con il cuore". Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo intervenuto in diretta a Sky Sport. I tempi sono stretti, ci sono delle scadenze - come quelle contrattuali - che preoccupano: "Penso che non dovremmo andare oltre fine luglio, poi dopo vedremo le richieste di Figc e Uefa - ha continuato Carnevali, che ha poi detto la sua sulla possibilità di un campionato solare come studiato dalla Fifa - non so se tanti cambiamenti possono fare bene al nostro mondo. Ora dobbiamo cercare di portare a termine questo torneo, per evitare ricorsi. Dobbiamo fare le cose con più logica possibile. I dirigenti non possono sbagliare".