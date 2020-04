Cosa prevede la proposta della Lega Serie A?

La proposta della Lega Serie A prevede una riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda se non si riprenderà l'attività, e di un sesto se nei prossimi mesi si completerà la stagione. I calciatori dovrebbero quindi rinunciare a 4 mensilità nel caso in cui la stagione non dovesse riprendere, a 2 in caso di ritorno in campo per completare il campionato 2019/20.